Un punto e zero gol: sono i dati che riassumono l'andamento del Genoa nelle ultime due gare di campionato.

Al pareggio interno a reti bianche con il Pisa di dieci giorni fa è seguita la sconfitta per 2-0 con il Parma. Risultati che hanno allarmato il popolo rossoblù anche perché giunti al termine di due prestazioni tutt'altro che esaltanti.



Il dato che più fa riflettere è soprattutto quello relativo ai gol segnati. Con l'avvento di Alberto Gilardino, uno che di esultanze se ne intende dall'alto delle quasi 300 realizzazioni collezionate in carriera, il problema che già era stato evidenziato sotto la gestione Blessin sembrava essere lasciato alla spalle. Nelle prime sei gare con il violinista in panchina il Grifone aveva trovato la porta avversarie in 8 occasioni. Numeri non certo clamorosi ma comunque sufficienti a garantire cinque vittorie, a far scalare posizioni in classifica e soprattutto a rilanciare attaccanti come Coda e Puscas apparsi in ombra nei mesi precedenti. Numeri e progressi completamenti azzerati nel giro di una settimana, per via del doppio zero registrato contro toscani ed emiliani.



Se il Genoa, che venerdì sera è atteso a Marassi dall'anticipo con il Palermo, vuol ripartire in fretta forse deve farlo da qui. Dalle sue bocche di fuoco rimaste con le polveri bagnate nelle ultime due uscite.