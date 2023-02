Sarà un Genoa con i cerotti quello che domani sera ospiterà a Marassi il Palermo nell'anticipo che inaugura il 24° turno di Serie B.



I problemi per Alberto Gilardino sono tutti in difesa, reparto che per almeno due settimane dovrà fare a meno di Mimmo Criscito, colpito da un guaio muscolare, ma che potrebbe rinunciare anche ad altre due importanti pedine. Proprio come il laterale campano anche il centrale Mattia Bani e Stefan Ilsanker sono usciti malconci dalla sfida di domenica in casa del Parma, mettendo fortemente in dubbio la loro presenza in campo con i rosanero.



Come se non bastasse, inoltre, nell'allenamento di ieri si è fermato pure Alessandro Vogliacco, candidato numero uno alla sostituzione dell'ex Bologna al fianco di Dragusin. Le condizioni del 24enne pugliese verranno valutate tra oggi e domani nel tentativo di capire le possibili percentuali di un suo impiego. In caso di forfait l'unica soluzione per il tecnico rossoblù sarebbe quello di far debuttare il giovane Alan Matturro, neoacquisto invernale ancora a digiuno di presenze.