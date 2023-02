Rischia di essere un Genoa profondamente rimaneggiato quello che venerdì sera ospiterà a Marassi il Palermo.



La formazione di Alberto Gilardino, reduce dal KO di Parma, il primo per il tecnico biellese da quando ha preso in mano le redini del Grifone, è tornata dalla trasferta del Tardini letteralmente con le ossa rotte. E non soltanto per il 2-0 incassato da Vazquez e compagni.



Contro i ducali sia Mimmo Criscito che Mattia Bani, due colonne del reparto arretrato rossoblù, hanno accusato risentimenti muscolari che li mettono in serio dubbio per la sfida ai rosanero. A loro potrebbe poi aggiungersi anche Stefan Ilsanker, altro elemento uscito malconcio dal Tardini. Chi di sicuro salterà la gara con i siciliani è invece Ridgeciano Haps. L'esterno sinistro acquistato la scorsa settimana dal Venezia deve ancora smaltire due dei tre turni di squalifica rimediati dopo l'espulsione subita nell'ultima apparizione in maglia arancioneroverde.