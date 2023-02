Come si temeva il Genoa dovrà rinunciare nei prossimi impegni a Mimmo Criscito.



Il difensore campano, uscito malconcio dalla gara di domenica in casa del Parma, ha rimediato una distrazione muscolare che lo terrà soltanto dai campi per un paio di settimane, costringendolo a saltare le sfide con Palermo e Modena.