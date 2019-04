Sarà ancora una volta un Genoa diverso rispetto a quello visto nella gara precedente quello che scenderà in campo questa sera contro l'Inter.



Costretto a rinunciare a capitan Criscito, fuori per squalifica, Cesare Prandelli confermerà il 4-4-2 visto nelle ultime settimane, modificandolo però con alcune novità. Al posto dell'ex Zenit sulla fascia sinistra della difesa verrà inserito Giuseppe Pezzella, alla prima presenza da titolare in maglia rossoblù. Confermati Invece gli altri tre elementi del pacchetto arretrato con Pereira che agirà sulla destra e il duo Zukanovic-Romero a presidiare la zona centrale davanti a Radu.



A centrocampo la novità è rappresentata dall'impiego di di Sturaro come esterno destro, con Lazovic a svariare sul fronte opposto. In mezzo Rolon è favorito su Radovanovic per far coppia con Lerager.



Infine l'attacco dove rientrerà Toni Ssanabria a far da spalla al imprescindibile Kouamè.