Dopo il turno di stop concessogli da Cesare Prandelli sabato scorso contro l'Udinese, domani sera Antonio Sanabria tornerà a guidare l'attacco del Genoa dal primo minuto.



Nella sfida all'Inter l'ex CT si affiderà proprio al paraguaiano per cercare di risolvere l'astinenza da goal che nell'ultimo mese e mezzo pare essere diventata una vera e propria patologia cronica del Grifone.



Nelle ultime 5 sfide di campionato il Genoa ha messo infatti a segno appena due reti, entrambe realizzate contro la Juventus nella gara dello scorso 17 marzo. Un paradosso se si pensa che pur avendo bucato la difesa dei Campioni d'Italia i rossoblù non sono stati capaci di fare altrettanto contro formazioni di medio-bassa classifica come Chievo, Frosinone, Parma e Udinese, tutte uscite con la porta inviolata dagli incroci con i liguri.



Un mal di gol ormai acclarato che si riflette anche nella crisi di Sanabria, la cui ultima marcatura risale al 17 febbraio nell'incontro interno con la Lazio. Da allora più nulla.



Ritornato dalla lunga trasferta americana con il suo Paraguay, l'ex centravanti del Betis non è stato impiegato sabato da Prandelli che tuttavia domani sera lo riporterà al centro del settore avanzato rossoblù. Anche dai suoi piedi passa il tentativo di ridare ossigeno alla percentuale di segnature del grifone.