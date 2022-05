Dopo Andrea Cambiaso un altro lungodegente del Genoa rivede finalmente il campo.



Il giorno dopo il laterale genovese, tornato martedì ad allenarsi con il resto dei compagni dopo quasi tre mesi di stop, ieri è toccato a Nicolò Rovella riprendere confidenza con il terreno di gioco.



Anche per il centrocampista lombardo la pausa forzata, dovuta ad un guaio muscolare, è durata oltre un bimestre. L'ultima sua apparizione risale infatti ad inizio marzo, nello 0-0 casalingo contro l'Empoli. Da allora per lui, che fino a quel momento era stato pressoché insostituibile per tutti gli allenatori alternatisi sulla panchina del grifone, il campo è diventato un miraggio.



In questo difficilissimo finale di stagione Alexander Blessin potrà dunque contare anche sull'Harry Potter rossoblù. Difficile tuttavia pensare che Rovella possa partire titolare già domani contro la Juve, guarda caso proprio il club che ne detiene il cartellino e che lo accoglierà a Vinovo a partire dal prossimo luglio.