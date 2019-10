Non ci sarà turnover, come annunciato da Thiago Motta ieri in conferenza stampa, ma il Genoa che questa sera sarà di scena nella tana della Juventus avrà comunque qualche modifica rispetto a quello sceso in campo sabato con il Brescia.



A cambiare dovrebbe essere soprattutto lo schieramento iniziale con il 4-3-3 a sostituire il 3-4-2-1 visto dal primo minuto contro le rondinelle. Una modifica del modulo a cui ovviamente corrisponderà anche un cambio di interpreti. A formare la coppia centrale di difesa potrebbero essere Romero e Biraschi, con quest'ultimo ripescato al posto di Zapata. Sulle fasce Ghiglione sarà confermato a destra mentre sull'altra fascia Barreca è in vantaggio su Ankersen. A centrocampo l'indisponibilità di Lerager e l'ottima prova fornita sabato sera dovrebbe regalare una maglia da titolare a Kevin Agudelo. A fare da chioccia al giovane colombiano ci penseranno poi gli esperti Radovanovic e Schöne.



Qualche dubbio infine anche in attacco, soprattutto per quel che riguarda l'esterno mancino. Se Pinamonti e Kouame paiono avere una maglia già prenotata, altrettanto non può dirsi per Pandev in ballottaggio con Gumus per un posto dal primo minuto.