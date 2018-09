Il momento del debutto di Sandro con la maglia del Genoa sembra sempre più vicino.



Il centrocampista brasiliano, reduce da un infortunio al ginocchio accusato il 12 agosto scorso nella gara di Coppa Italia contro il Lecce, appare ormai finalmente del tutto recuperato, come dimostrano gli allenamenti degli ultimi giorni ai quali si è sottoposto regolarmente assieme al resto dei compagni.



Come preannunciato domenica scorsa dal Presidente Enrico preziosi, l'ex nazionale verdeoro potrebbe ritrovare il campo già tra tre giorni all'Olimpico contro la Lazio. Ballardini infatti sta pensando a lui per rinforzare la propria linea mediana, non tralasciando però neanche l'ipotesi di tenerlo ancora a riposo, almeno dal primo minuto, per poi lanciarlo mercoledì prossimo con il Chievo nel primo turno infrasettimanale di Serie A.