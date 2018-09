È un Enrico Preziosi soddisfatto quello che al termine di Genoa-Bologna, dagli spalti del Ferraris, ha commentato la prestazione della propria squadra: “I cambi hanno cambiato la partita e abbiamo ripreso a giocare. Piatek e Kouamè l’hanno cambiata? Li abbiamo comprati a posta. Lazovic poi era fresco e ha fatto al differenza. Ha fatto ciò che deve fare ogni volta. Sandro? Secondo me sarà pronto per la Lazio, domenica prossima, e sarà uomo d’ordine lasciando respirare il centrocampo. Farà la differenza. Sono tre punti importantissimi: queste partite le dobbiamo vincere perché sono scontri diretti. Oggi ci siamo riusciti con la qualità nel secondo tempo. Nella prima frazione ero preoccupato”.



Il Genoa è riuscito a vincere nonostante un primo tempo non certo esaltante. Difficoltà che Preziosi imputa al valore di un avversario alla disperata ricerca di punti: “Il primo tempo abbiamo sofferto troppo, anche con le loro ripartenze. Loro erano venuti qui per cercare di segnare e muovere la classifica: dopo quattro partite sono ultimi da soli. Ce l’hanno messa tutta, ma credo che noi alla fine abbiamo meritato. Marchetti elettrico? Ha questo carattere, anche dentro lo spogliatoio incoraggia tutti”.