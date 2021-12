Sarà un Genoa assolutamente sperimentale quello che questa sera affronterà la Salernitana nel secondo turno di Coppa Italia. E non potrebbe essere altrimenti, vista la situazione di precarietà che i rossoblù vivono in campionato.



L'unico segno di continuità rispetto al recente passato sembra essere rappresentato dal modulo. Ancora una volta, infatti, Andriy Shevchenko dovrebbe schierare i propri ragazzi col 3-5-2, il sistema che più si adatta alle caratteristiche dell'organico attualmente a sua disposizione. Il turnover rossoblù riguarderà tutti i reparti, porta compresa dove per una volta il fin qui sempre presente Salvatore Sirigu lascerà il posto ad uno fra Marchetti e Semper, con il croato ex Chievo in vantaggio sull'esperto collega veneto.



In difesa potrebbe rientrare Maksimovic, reduce da un lungo stop, con Bani, altro convalescente, e Biraschi a completare il reparto. Sulla mediana spazio a chi finora ne ha avuto meno. Dall'inizio partiranno tre fra Galdames, Melegoni, Tourè e Portanova, tutti alla ricerca di certezze per garantirsi ancora un futuro al Grifone. Discorso simile a quello che riguarderà gli esterni Ghiglione e Sabelli. Largo ai giovani, infine, in attacco. In ballottaggio per le due maglie da titolare ci sono infatti Kallon , Bianchi e Buksa, con Destro pronto a subentrare per aggiungere minuti nelle gambe.