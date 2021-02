Calvario finito. O quasi. Dopo quasi tre mesi di stop forzato Davide Biraschi vede finalmente la luce in fondo al tunnel.



Il difensore del Genoa, rimasto vittima di una frattura alla spalla nel corso della sfida con l'Udinese dello scorso novembre, è ormai sul punto di rimettersi a disposizione di Davide Ballardini. I progressi evidenziati nei giorni scorsi sono confermati quotidianamente tanto che secondo lo staff medico rossoblù il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni entro un paio di settimane.



Da quel momento inizierà un altro conto alla rovescia, quello che porterà al rientro in campo di Biraschi. Rientro che potrebbe avvenire in concomitanza con il derby di ritorno del 3 marzo. Più probabile tuttavia rivederlo tra i convocati per i successivi impegni con la Roma o per la rivincita proprio con l'Udinese in programma a Marassi il 13 marzo.