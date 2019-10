Tra le brutte notizie arrivate ieri sera in casa Genoa, oltre la sconfitta con il Milan, c'è anche l'infortunio occorso capitan Mimmo Criscito.



Un guaio muscolare ai flessori della coscia destra ha messo KO il numero 4 rossoblù dopo appena 10 minuti di gioco e rischia di tenerlo lontano dai campi per diverse settimane.



In attesa di capire la reale entità del suo infortunio, che verrà rivelata domani dagli esami diagnostici a cui si sottoporrà il giocatore, Criscito ha affidato alla propria pagina Instagram le sue considerazioni del post partita: “Purtroppo oggi ho dovuto lasciare la squadra dopo 10 minuti per un infortunio - ha scritto il difensore campano - i miei compagni sono stati bravi e molto sfortunati. Spero di poter rientrare presto per aiutare la squadra.. non bisogna abbattersi mai ma lottare sempre. So che i tifosi si aspettavano altri risultati però credo nei nostri mezzi.. forza Genoa”.