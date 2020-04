Dopo qualche giorno di silenzio, Mimmo Criscito torna a farsi sentire dalla propria pagina Instagram.



Nella mattinata odierna il capitano del Genoa ha pubblicato una storia con cui cerca di incoraggiare i propri followers a tenere duro in questa difficile momento: ​"Il lato positivo di questo brutto periodo è il vivervi a pieno 24 ore su 24 - spiega Criscito - Fare e condividere cose che nella vita di tutti i giorni a volte mettiamo in secondo piano o diamo per scontate. Sperando di poter presto ritornare a farci le nostre passeggiate in riva al mare e condividere il nostro tempo anche con le persone che amiamo. Presto tutto questo finirà ma adesso teniamo duro ancora per un po'".