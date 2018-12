Arrivato al Genoa da pochi giorni Cesare Prandelli deve già fare i conti con la prima emergenza.



A preoccupare il tecnico di Orzinuovi è la situazione del reparto difensivo, ridotto quasi ai minimi termini da infortuni e squalifiche. Il turno di stop assegnato dal giudice sportivo a Mimmo Criscito, in seguito al rosso rimediato domenica sera contro la Spal, priverà il Grifone del suo capitano per la trasferta di domenica contro la Roma. Nei piani di Prandelli il sostituto ideale dell'ex Zenit sarebbe dovuto essere Koray Gunter, non a caso proprio colui che nel secondo tempo della gara contro i ferraresi è stato inserito nel pacchetto arretrato per tappare il buco lasciato dall'uscita anticipata di Criscito. Ieri però, alla ripresa degli allenamenti, il tedesco di origine turca si è bloccato a causa di un risentimento muscolare la cui entità verrà valutata con più precisione nei prossimi giorni. L'ipotesi che possa saltare la gara dell'Olimpico è comunque plausibile e costringerebbe il neo allenatore rossoblù a modificare i propri piani tattici.



Nella testa di Prandelli una nelle ipotesi che sta prendendo campo è quella di abbandonare la difesa a 3 per passare ad una linea arretrata con quattro elementi. Un'ipotesi ovviamente non realizzabile qualora dovessero mancare sia Criscito che Gunter. Anche perché in infermeria, seppur sulla via del pieno recupero, c'è anche un altro difensore, Nicolas Spolli.



. A questo punto è quasi scontato che anche contro la formazione di Eusebio Di Francesco il Genoa possa scendere in campo con il tridente arretrato, inserendo l'ex di turno Zukanovic al posto di Criscito e rimandando il cambio di modulo ai successivi impegni.