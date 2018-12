Dovrà fare i conti con la concorrenza del Bologna il prossimo mercato invernale del Genoa.



Sia i rossoblù emiliani che quelli liguri sono infatti sulle tracce di due comuni obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo. Si tratta di due ex giocatori genoani attualmente tesserati altrove ma insoddisfatti dello scarso utilizzo che viene concesso loro dai rispettivi allenatori: Stefano Sturaro dello Sporting Lisbona e Andrea Bertolacci del Milan.



Sia il centrocampista romano che quello sanremese sarebbero molto utili alle cause di Genoa e Bologna che non a caso avrebbero individuato proprio in loro due i principali giocatori in grado di cambiare volto alla propria linea mediana.