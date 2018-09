Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato sulle frequenze di Radio24: “La maglia della Nazionale è il massimo per un calciatore, siamo all’inizio di un ciclo e va dato tempo a Mancini. Russia? Nel primo anno allo Zenit è stato difficile ambientarsi, soprattutto per mia moglie, poi ho conosciuto dei nuovi compagni e mi sono trovato molto bene a San Pietroburgo. Con Mancini ho stretto un ottimo rapporto già allo Zenit, mi ha chiamato in Nazionale perché mi stima. Se posso consigliare di andare in Russia a qualcuno lo faccio, per esempio ho sentito Marchisio e gli ho consigliato di andare”.



SCUDETTO - “C’è la Juve e poi le altre”, aggiunge Criscito: “La Juve rischia di vincere tutto quest’anno. Il Napoli ha preso un grande allenatore e ha cambiato poco, è la rivale numero 1 dei bianconeri”.