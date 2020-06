Come era prevedibile il Genoa sabato sera a Brescia non potrà disporre del suo capitano Mimmo Criscito.



Uscito anzitempo dal campo nella disfatta di martedì contro il Parma a causa di un fastidio muscolare, il numero 4 rossoblù è rimasto a riposo negli ultimi due giorni non partecipando agli allenamenti svolti dai compagni. L'esito clinico del suo infortunio non è ancora stato reso noto dal Genoa che tuttavia nel consueto report inerente la sessione atletica odierna definisce 'probabile' il forfait del capitano per la gara del Rigamonti.



Al suo posto, lungo la corsia di sinistra, Nicola dovrebbe a questo punto schierare Antonio Barreca, regalando all'esterno piemontese una maglia da titolare per la prima volta nelle ultime sette partite