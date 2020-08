Per lui, in campo, la gara con il Verona è durata appena un quarto d'ora. Anche da fuori però Mimmo Criscito ha continuato a soffrire e a lottare con i suoi compagni. Fino al triplice fischio di Irrati che ha liberato la gioia rossoblù: “Nello spogliatoio sentivo festeggiare, ma è giusto così - ha dichiarato il capitano a DAZN - abbiamo vissuto un anno difficile, nel girone di andata avevamo solo 11 punti.Il gruppo è sempre stata la nostra forza, a dicembre è arrivato il mister che ha dato una carica incredibile: oltre a essere un grande allenatore, è una grandissima persona. Questa salvezza porta il suo nome. Per il mister parlano i numeri, una persona che ci ha dato tanto sia in campo che fuori; anche nel momento del lockdown è sempre stato presente, si è fatto sentire tutti i giorni. È sempre stato presente".Assieme a Pandev, Criscito ha dato un fondamentale contributo d'esperienza ai compagni più giovani: "Noi cerchiamo sempre di dare una mano a quelli più giovani, anche a noi non faceva piacere trovarci in una situazione del genere. Abbiamo fatto tante partite in Champions League, abbiamo tanto esperienza internazionale e trovarsi in questa situazione è sempre brutto.