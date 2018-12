L'unico giocatore del Genoa a parlare al termine della gara persa in casa del Cagliari è stato il capitano Mimmo Criscito. Il laterale rossoblù è tornato in particolare sul gol subito, ancora una volta, nei minuti finali di un tempo: “La maledizione degli ultimi secondi ha colpito ancora - ha dichiarato - Perché avevamo la gara in mano, abbiamo creato gioco. Ci è mancata quella cattiveria in più sotto porta: una cattiveria che di solito c’è, ma oggi è mancata. Ora vogliamo finire l’anno con una vittoria. Tre trasferte di seguito che subiamo gol in questi ultimi minuti come me le spiego? Non lo so, e nello stesso tempo non mi va di parlare di fortuna o sfortuna. Abbiamo bisogno di concentrazione sino in fondo e di capire che la partita finisce quando l’arbitro fischia, senza pensarci già negli spogliatoi".



Criscito esclude che il Genoa molle di ieri possa essere figlio di un rilassamento seguito alla vittoria di sabato scorso contro l'Atalanta: "In campo non bisogna mai rilassarsi. La vittoria di sabato ci ha piuttosto ridato morale visto che venivamo da buone prestazioni, ma pochi risultati. E volevamo vincere anche oggi: peccato perché eravamo ordinati, avevamo creato tanto. Poi quando si è in svantaggio ogni tanto qualcosa si rischia, ma credo che oggi si sia vista una buona squadra”.



Il tempo per rammaricarsi comunque non c'è visto che già dopodomani si tornerà in campo nell'ultimo turno del girone d'andata: “Fra tre giorni dovremo farci trovare pronti per un’altra partita. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi che ci danno sempre quella carica in più, e tutti noi vogliamo girare a 22 punti“.