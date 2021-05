Notizie contrastanti per il Genoa in arrivo dall'infermeria.



Gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti Mimmo Criscito e Davide Biraschi hanno dato infatti esiti opposti. Nessuna lesione per il capitano, al quale è stato tuttavia evidenziato un edema del soleo; danno di secondo grado al muscolo ileopsoas invece per il difensore romano, le cui possibilità di rientrare in campo prima della fine della stagione si riducono ora sensibilmente.



Tempi di recupero che saranno certamente inferiori per Criscito, la cui presenza domenica prossima contro il Sassuolo appare comunque fortemente a rischio.