La peggiore delle ipotesi si è rivelata realtà per Marko Pajac.



Come temuto l'esterno sinistro del Genoa, uscito anzitempo dal campo sabato scorso durante l'incontro con la Ternana, ha subito la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che costringerà il croato a sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico e che lo terrà lontano dai campi per molti mesi.



Nella migliore delle eventualità Pajac potrebbe tornare a giocare in tarda primavera, disputando soltanto gli ultimi turni del torneo cadetto. Non è da escludere, tuttavia, che data la gravità dell'infortunio e la delicatezza della zona colpita la sua stagione possa già essere terminata prematuramente.