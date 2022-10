La vittoria di sabato in casa della Ternana non ha lasciato soltanto sorrisi per il Genoa, che per la prima volta in stagione si trova in testa alla classifica seppur in coabitazione con il Frosinone.



La sfida del Liberati è costata molto cara a Marko Pajac, uscito dal campo poco prima dell'intervallo a causa di un problema al ginocchio e sostituito da Lennart Czyborra. Il laterale croato verrà sottoposto nelle prossime ore agli esami strumentali che dovranno definire l'entità del suo infortunio e i relativi tempi di recupero.



Le prime sensazioni che trapelano da Pegli tuttavia non sono per nulla positive. Per Pajac si teme una distorsione all'articolazione. Ipotesi che qualora dovesse essere confermata costringerebbe l'ex di Empoli e Cagliari ad un lungo stop.