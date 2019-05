Assieme a Kris Piatek è stato l'uomo in più del Genoa nella prima parte di stagione. Con l'addio al Grifone del bomber polacco però anche la verve che aveva contraddistinto Christian Kouame nel corso dell'autunno sembra essersi definitivamente prosciugata.



Il giovane attaccante ivoriano, autore di un girone d'andata strepitoso che aveva suscitato gli interessi di mercato di molti club italiani ed inglesi, non si è ripetuto in quello di ritorno. Lo dimostra lo score realizzativo, fermo al gol messo a segno ad Empoli lo scorso 28 gennaio, giorno dell'ultima vittoria esterna del Genoa. Lo confermano una lunga serie di prestazioni anonime e fumose che ultimamente hanno convinto Prandelli a lasciarlo in panchina in più di un'occasione.



Adesso però il Grifone ha nuovamente bisogno di lui e della sua imprevedibilità. Domenica contro la Fiorentina i rossoblù non potranno più commettere passi falsi. Per non cadere nell'inferno della B occorre necessariamente fare punti al Franchi e se si vogliono evitare pericolosi calcoli non esistono alternative alla vittoria. E allora chissà che a quattro mesi di distanza dall'ultima volta il suolo toscano non possa risvegliare la vena realizzativa di Kouame, trasformando l'ex Cittadella nell'uomo salvezza dei liguri.



È ciò che si augurano tutti i genoani. Ma in fondo è anche ciò che si augura lo stesso diretto interessato.