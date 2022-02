L'acquisizione del 70% delle quote azionarie del Vasco da Gama da parte della 777 Partners apre importanti prospettive future anche per il Genoa.



MERCATO - Come accade già per altri club, infatti, essere parte di una galassia calcistica che fa capo alla medesima proprietà rappresenta un'importante occasione di sinergia tra le parti. Per i rossoblù, ad esempio, il legame di parentela con i carioca garantirà un canale preferenziale per scovare e portare in Europa i più interessanti talenti sfornati dal vivaio del Vasco. Oltretutto senza doversi confrontare con la concorrenza o con intermediari che spesso fanno lievitare il costo delle operazioni transoceaniche.



VETRINA - Altre opportunità saranno poi di tipo commerciale. L'eventualità che i due club si accordino per disputare alcuni match amichevoli, in Italia, Brasile o in un paese terzo, sono assai elevate e garantirebbero importanti ricadute economiche per entrambi. Ricadute che si avrebbero anche a livello di merchandising e marketing, con un interscambio di prodotti griffati con i marchi delle due squadre su entrambe le sponde dell'Atlantico.



INTERSCAMBIO - Da non dimenticare infine gli importanti risvolti che una simile alleanza potrebbe avere anche per le rispettive città di appartenenza. Genova e Rio de Janeiro d'altronde sono due città di mare, con una forte vocazione al turismo e al commercio. Inoltre nell'ex capitale brasiliana la presenza di cittadini originari della Liguria, pur non raggiungendo i picchi di altre località sudamericane, quali Buenos Aires, Montevideo o San Paolo, è comunque consistente. Una sorta di cordone ombelicale che grazie a Genoa e Vasco verrebbe ora riallacciato.