L'uomo del momento, o forse sarebbe meglio dire dell'anno, in casa Genoa è certamente Albert Gudmundsson.



L'esterno islandese approdato in Liguria nel gennaio 2022, dopo un periodo di ambientamento è diventato l'idolo dei tifosi rossoblù e il trascinatore, a suon di reti, assist e sgroppate a tutto campo, della squadra di Alberto Gilardino.



A raccontare come sta andando la sua avventura nel Belpaese è stato il diretto interessato ai taccuini di Repubblica, a cui ha svelato anche il profondo legame che da sempre lo collega all'Italia: "Il mio bisnonno è stato il primo calciatore professionista islandese. E nel 1948 è approdato anche al Milan. Viene considerato uno dei tre giocatori islandesi più forti di tutti i tempi".



Venire nello Stivale è stata quindi quasi una scelta naturale per lui: "Adoro l'Italia. Qui non fa mai freddo e il cibo è ottimo. L'unico problema è la lontananza dalla famiglia e dagli amici. Sicuramente la prossima stagione mia moglie e i bambini verranno a stare a Genova". Una dichiarazione, quest'ultima, che sa tanto di tacito assenso riguardo alle intenzioni di continuare a vestire il rossoblù, nonostante le tante sirene che già lo chiamato verso altri lidi.



Intanto proverà rubare qualche malizia ai colleghi italiani: "Voi avete degli acchiappa-rigori straordinari - afferma sorridendo sollecitato dall'intervistatore - dovrei imparare un po' da loro. Ma io sono fatto così, l'azione cerco sempre di andarla a concludere".