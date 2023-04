In una lunga intervista concessa a Dazn, l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato del suo approdo sulla panchina rossoblù: "Ho avuto la fortuna di avere questa grande possibilità, questa è la realtà dei fatti. Dalla Primavera sono arrivato alla Prima Squadra. Poi chiaramente in tutte le situazioni bisogna farsi trovare pronti e sono stati giorni, soprattutto le prime settimane, non semplici. Ma la gavetta mi è servita tantissimo ed è stata importante. E poi ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi che si sono messi subito a disposizione e mi hanno dato una grande mano".



Sull'obiettivo promozione ormai a portata di mano, Gilardino non si sbilancia:

"Non abbiamo fatto nessuna tabella, ma pensiamo a una partita alla volta, è stata la mia idea sin da quando sono arrivato in prima squadra. Siamo focalizzati sull’obiettivo con grande ambizione, pensiamo alla gara di Bolzano con il Südtirol. I nostri tifosi ci stanno trascinando, a Cittadella erano quasi quattromila. Sentiamo la loro pressione positiva, quella che motiva: li sentiamo".



Il tecnico di Biella ha poi detto la sua anche sullo storico approdo di ben cinque squadre italiane alle semifinali delle coppe europee: "E' un nuovo inizio, per il nostro calcio. Rivedere una semifinale come Inter-Milan, oltre a Juve, Roma e Fiorentina così avanti, è un qualcosa di straordinario. Nell'euroderby regnerà l'equilibrio, la differenza la faranno i singoli all'interno delle due gare".