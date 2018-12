Che il Genoa sia alla ricerca di un esterno sinistro per il prossimo mercato di gennaio è un fatto ormai risaputo. Il nome più gettonato e caldo appare in questo senso quello di Antonino Barreca del Monaco.



Ma il 23enne ex Torino non è l'unico nome presente sulla lista di Perinetti e soci. Tra i tanti profili sono andati in queste settimane ci sono i fatti anche quelli del laziale Jordan Lukaku, dell'ex Palermo Achraf Lazaar e dello juventino Leonardo Spinazzola.



Secondo quanto racconta oggi il Secolo XIX, nelle ultime ore però i dirigenti rossoblù starebbero guardando con particolare attenzione anche in casa Atalanta, monitorando la situazione del polacco Arkadiusz Reca, arrivato in estate in nerazzurro senza però trovare lo spazio desiderato.