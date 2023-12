Serie A, Premier League e ora anche Liga: mezza Europa sembra aver messo gli occhi suIl 21enne rumeno difensore centrale del Genoa è finito nel mirino degli uomini-mercato dei principali club del nostro calcio e di molte società d'Oltremanica. In A, ad esempio, il ragazzo cresciuto nel vivaio della Juventusche già il prossimo gennaio vorrebbero portarlo lontano dalla Liguria. In Inghilterra, invece, sonoad aver bussato più volte ai portoni di Villa Rostan. La risposta ricevuta da tutti per il momento è la medesima:Ogni discorso è quindi rimandato alla prossima estate, anche perché il giocatore è in procinto di prolungare il suo contratto con i rossoblù fino al 2027. Circostanza che permetterebbe al Grifone di monetizzare al massimo una sua eventuale cessione.Nel frattempo però dalla Spagna rimbalza la voce piuttosto clamorosa di unper il centrale carpatico. Una corte quella blaugrana a cui è difficile resistere anche se l'intenzione del Genoa pare la stessa già resa nota agli altri club interessati al difensore.Già oggi i rossoblù non accetterebbero proposte inferiori aiMa da qui a fine stagione tale cifra potrebbe anche essere rivista al rialzo. Soprattutto se le prestazioni del giocatore dovessero mantenersi sugli standard mostrati fin qui e se gli interessi nei suoi confronti dovessero moltiplicarsi.