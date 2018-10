Oltre a Kris Piatek il Genoa nell'ultima sessione di mercato avrebbe potuto mettere le mani su un altro interessante giocatore dall'avvenire assicurato. Secondo quanto rivelato dall'ex attaccante rossoblu, oggi procuratore di calciatori, Oscar Damiani alle frequenze di Radio Sportiva qualche mese fa il club più antico d'Italia ha provato a tesserare Ibrahim Sangaré, 21enne centrocampista ivoriano del Tolosa ritenuto uno dei giovani più interessanti della Ligue 1: "Ho provato a portare Sangaré al Genoa - ha dichiarato Damiani - Ma le pretese economiche del Tolosa, che chiede non meno di 25 milioni di euro, erano davvero troppo alte per il club rossoblù e alla fine non se n'è fatto nulla. Peccato. Sarebbe stato un gran colpo. Sono convinto che sentiremo parlare presto e a lungo di questo giocatore".