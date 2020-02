Con il morale a mille ma con le ossa rotte. Il Genoa torna dalla positiva trasferta di Bologna rinfrancato nella testa ma con diversi giocatori a rischio assenza per il prossimo impegno.



Domenica prossima all'ora di pranzo contro la Lazio, Nicola oltre ai lungodegenti Ghiglione e Lerager dovrà fare a meno anche dello squalificato Sturaro ammonito in regime di diffida nel corso della sfida del Dall'Ara.



Se il sanremese sarà un'assente sicuro, da valutare nei prossimi giorni sono invece le condizioni di Ivan Radovanovic, Goran Pandev e Valon Behrami, tutti tornati malconci dalla trasferta emiliana. Dei tre quello che desta preoccupazioni maggiori è certamente il centrocampista serbo, mentre i due ex laziali sembrano in grado di recuperare dalle forti contusioni subite.



Attenzione infine anche allo stato di salute di Romero e Schone, ambedue costretti a saltare il Bologna ma potenzialmente in grado di rientrare in gruppo nel corso della settimana.