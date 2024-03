Genoa, derby d'Italia per Gudmundsson: l'Inter ha la chiave per battere la Juve

C'è da scommetterci: Albert Gudmundsson sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Dopo aver respinto a gennaio l'assalto della Fiorentina al gioiello più prezioso della propria corona, difficilmente il Genoa riuscirà a fare altrettanto in estate. Soprattutto qualora le offerte per il 26enne islandese dovessero soddisfare le richieste del Grifone.



Sul ragazzo, arrivato in Liguria nel gennaio 2022 e autore di 27 reti in 79 presenze con la maglia rossoblù, da tempo hanno messo gli occhi in tanti. Non solo in Italia, ma anche in Premier League, con Tottenham e West Ham in prima fila. Gudmundsson però piace parecchio anche alle big nostre. La Juventus da settimane ne ha inciso il nome sulla lista della spesa e ora la stessa cosa starebbe facendo anche l'Inter. L'ostacolo per bianconeri e nerazzurri è però il medesimo: i 30 milioni di euro che il Genoa chiede per il giocatore. Una soglia sotto alla quale i liguri non paiono disposti a scendere. La soluzione potrebbe quindi essere quella di inserire nella trattativa una o più contropartite tecniche, in grado di abbassare la cifra da garantire al Grifone.



Secondo la Gazzetta dello Sport, in edicola quest'oggi, l'Inter avrebbe già individuato il giocatore di sua proprietà da proporre al club più antico d'Italia. Si tratterebbe di Valentin Carboni, centrocampista offensivo classe 2005 attualmente in prestito al Monza. L'operazione prevederebbe lo sbarco in Liguria del giovane argentino sul quale tuttavia i nerazzurri manterrebbero il controllo, o cedendolo in prestito oppure inserendo una prelazione sul riacquisto in caso di cessione definitiva.