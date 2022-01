Mattia Destro, in rete oggi nell'1-1 ottenuto dal suo Genoa in casa del Sassuolo, ha commentato il pareggio a fine gara ai microfoni di Sky: "Siamo contenti per il pareggio contro una squadra forte come il Sassuolo. Sappiamo bene che abbiamo il dovere di portare a casa più punti possibili perché la classifica non è bella. Ma la strada è quella giusta e anche oggi la nostra prestazione è stata positiva".



Il centravanti marchigiano ha poi parlato del suo gran gol di tacco: "E’ stata un bella rete, devo continuare così e anche tutta la squadra. Da parte mia io mi metto sempre a disposizione della squadra per raggiungere il risultato comune".



Un accenno infine alle speranze di chiamata in Nazionale: "Io continuo a fare quello che sto facendo, ovvero il meglio per il club, poi se dovesse arrivare la chiamata ben venga. L’attaccante vive per il gol, segnare con frequenza è importante e mi aiuta a fare meglio”.