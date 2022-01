Potrebbe essere ai titoli di coda l'avventura dial Genoa. Con l'arrivo, ufficializzato ieri, del norvegese Ostigard, e il preventivato passaggio della difesa a quattro, gli spazi alla corte di Andriy Shevchenko per l'esperto difensore toscano sembrano essersi ridotti moltissimo. Masiello, che tornò al Genoa dove era già stato ad inizio carriera nel gennaio di due anni fa, ha inoltre il contratto in scadenza a fine giugno e i rossoblù potrebbero decidere di cederlo adesso per realizzare una pur minima remunerazione dal suo cartellino.Al 35enne ex Atalantaalla ricerca di rinforzi per cercare un difficile assalto alla salvezza.