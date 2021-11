Sirene transoceaniche risuonano nella testa di Mimmo Criscito e Mattia Destro.



Sia il capitano che il bomber del Genoa, per altro entrambi attualmente fermi ai box per guai muscolari, sarebbero finiti nel mirino del Toronto FC, club canadese che milita in MLS, il campionato professionistico nordamericano.



La franchigia dell'Ontario vorrebbe portare i due alla propria corte già a gennaio. Ipotesi difficile da realizzare, almeno in tempi così stretti. Per il momento Criscito e Destro non paiono infatti intenzionati a lasciare il Genoa.



Lo riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.