Nessuna squadra al mondo è come il Genoa. A sostenerlo non sono i milioni di tifosi rossoblù che del Grifone hanno fatto una fede bensì una recente statistica redatta dal Cies, l'osservatorio internazionale sugli eventi sportivi, relativamente al numero di giocatori impiegati nel corso dell'ultimo anno solare in 84 campionati nazionali sparsi nei 5 continenti.



Con 50 calciatori schierati nelle 43 partite disputate in Serie A tra il 15 novembre 2020 e la stessa data dell'anno successivo, il club di Villa Rostan risulta essere primo nel mondo In questa speciale graduatoria.



Un dato clamoroso, ma fino a un certo punto, che evidenzia la bulimica capacità del Grifone di cambiare decine di giocatori nel giro di pochi mesi.



Curiosamente alle spalle del Genoa figura un'altra formazione ligure, lo Spezia che di giocatori in campo ne ha mandati appena uno di meno rispetto ai cugini di ponente.