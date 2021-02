Gol. Tanti gol. Un po' per garantire la salvezza al Genoa, un po' anche per assicurarsi il proprio futuro professionale.



Il momento magico di Mattia Destro sembra farsi portatore di un duplice beneficio, uno a livello collettivo, l'altro assolutamente personale. Oltre a trascinare il Grifone lontano dalla palude della zona retrocessione, la ritrovata intesa con la rete avversaria da parte del centravanti marchigiano potrebbe presto valergli un importante rinnovo di contratto. Il vincolo che lo lega ai rossoblù, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno ma le parti già da qualche giorno sono al lavoro per estendere il legame di almeno un altro paio di anni.



La conferma più o meno esplicita è arrivata ieri sera dal direttore sportivo del club Francesco Marroccu: "Destro sarà per tanti anni un giocatore che vestirà la maglia rossoblù" ha ammesso a TeleNord il dirigente.

Un'affermazione che lascia intendere come l'accordo tra l'entourage dell'attaccante 29enne e la società ligure sia già stato trovato e resti ora soltanto da formalizzare.