Mattia Destro e il Genoa potrebbero presto rincrociare le proprie strade.



Separatisi nel luglio 2011, dopo appena 18 gare e tre sole reti messe a referto dall'attaccante marchigiano, ora i tempi per un ritorno di fiamma sembrano essere più che mai maturi.



Il Grifone è da tempo alla ricerca di un centravanti d'esperienza in grado di sobbarcarsi il grosso del peso offensivo della squadra; il 29enne, da parte sua, sembra ormai da tempo aver esaurito il suo feeling con il Bologna che non si opporrebbe ad una sua partenza.



Un affare quindi ormai sul punto di concretizzarsi, come dimostra l'incontro odierno tra le due dirigenza raccontato da Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare già domani Destro potrebbe sbarcare a Genova per sostenere le visite mediche e porre la firma al suo nuovo legame con il club ligure. Nove anni e mezzo dopo la prima volta.