Alla vigilia della sfida salvezza con lo Spezia, in programma questo pomeriggio al Picco, Mattia Destro ha parlato del momento suo e del suo Genoa: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente, sono molto contento - ha dichiarato l'attaccante a Sky Sport - La partita contro lo Spezia sarà difficile ma daremo il massimo per ottenere i tre punti. Stiamo lavorando bene, stiamo dando continuità alle prestazioni anche se poi i risultati non stanno arrivando".



Destro è poi tornato sulla trattativa che a fine agosto avrebbe potuto portarlo a vestire proprio la maglia degli aquilotti: "Con lo Spezia negli ultimi giorni dello scorso mercato c'è stato qualcosa - ha ammesso - ma poi parlando col presidente e con la società abbiamo trovato in poco tempo un accordo".



Un pensiero infine anche alla maglia azzurra: "Penso che la Nazionale sia un obiettivo per qualsiasi calciatore, ma tutto passa dalle prestazioni che si fanno con il club. Io ci ho sempre creduto".