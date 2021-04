Un gol importante quello segnato oggi da Mattia Destro alla Fiorentina. Un gol che non ha permesso al Genoa di cogliere l'intera posta in palio ma che all'attaccante ascolano vale il rinnovo automatico del contratto.



Come stabilito in estate, infatti, con il raggiungimento della doppia cifra Destro vede il suo legame con il Grifone estendersi fino al giugno 2022. Una gioia parzialmente lecita dalla mancata vittoria dei rossoblù: "Sono contento - ha dichiarato il giocatore a Sky a fine gara - ma adesso bisogna finir bene questo campionato. Bello essere tornato alla doppia cifra, ma non ci dobbiamo fermare qui. Il campionato è ancora lungo. Oggi abbiamo giocato bene contro una squadra molto forte. Peccato perché avevamo la possibilità di portare a casa i tre punti a casa. Forse abbiamo perso due punti ma la prestazione c’è stata”.