1° GIORNATA (20 settembre-31 gennaio): Genoa-Crotone

2° GIORNATA (27 settembre - 7 febbraio): Napoli-Genoa

3° GIORNATA (4 ottobre - 14 febbraio): Genoa-Torino

4° GIORNATA (18 ottobre - 21 febbraio): Verona-Genoa

5° GIORNATA (25 ottobre - 28 febbraio): Genoa-Inter

6° GIORNATA (1 novembre - 3 marzo): Sampdoria-Genoa

7° GIORNATA (8 novembre - 7 marzo): Genoa-Roma

8° GIORNATA (22 novembre - 14 marzo): Udinese-Genoa

9° GIORNATA (29 novembre - 21 marzo): Genoa-Parma

10° GIORNATA (6 dicembre - 3 aprile): Fiorentina-Genoa

11° GIORNATA (13 dicembre - 11 aprile): Genoa-Juventus

12° GIORNATA (16 dicembre - 18 aprile): Genoa-Milan

13° GIORNATA (20 dicembre - 21 aprile): Benevento-Genoa

14° GIORNATA (23 dicembre - 25 aprile): Spezia-Genoa

15° GIORNATA (3 gennaio - 2 maggio): Genoa-Lazio

16° GIORNATA (6 gennaio - 9 maggio): Sassuolo-Genoa

17° GIORNATA (10 gennaio - 12 maggio): Genoa-Bologna

18° GIORNATA (17 gennaio - 16 maggio): Atalanta-Genoa

19° GIORNATA (24 gennaio - 23 maggio): Genoa-Cagliari

Il sorteggio del calendario del torneo che prenderà il via nel fine settimana del 19 e 20 settembre ha stabilito che il primo avversario del Grifone saranno i calabresi, di ritorno nella massima categoria dopo due anni di purgatorio in cadetteria. Sette giorni più tardi la truppa di Rolando Maran disputerà la prima trasferta dell'anno, facendo visita al Napoli al San Paolo.La prima big a sbarcare al Ferraris sarà invece l'Inter, attesa in Liguria alla 5^ giornata. Una settimana dopo sarà già ora di derby con i rossoblù che sfideranno. L'altra sfida ligure della stagione, quella con lo, andrà invece in scena a ridosso del Natale. I, primo storico incrocio in A tra aquilotti e grifoni avverràLe gare di ritorno contro blucerchiati e spezzini si svolgeranno poi il 3 marzo e il 25 aprile.Il torneo dei rossoblù si chiuderà con la trasferta di Cagliari il 23 maggio.Questo il calendario completo del Genoa con date e turni di tutte le gare: