Lunga intervista questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per l'attaccante de Genoa, autore fin qui di quattro reti in altrettante partite: "E' stato davvero un bell’inizio di stagione, e anche molto naturale - ha ammesso il centravanti - A me piace lavorare per la squadra, il mio compito è segnare il più possibile e questo mi rende orgoglioso".La sua ultima rete, quella realizzata sabato al Verona, ha fatto il giro del mondo: "Mi sono reso conto che in quel momento avevo una bottiglietta d’acqua in mano, ma realmente facevo fatica a capire dove avrei potuto buttarla. Avevo chiesto di bere alla panchina, mentre il gioco s’era spostato nella nostra metà campo. Poi, però, è ripartito all’improvviso e mi sono detto: 'Buttarla in campo, no…' allora l’ho tenuta in mano e in un attimo il gioco s’è spostato sul nostro fronte d’attacco e così sono andato a far gol tenendola con me…".Le sue buone prestazioni hanno spinto molti a proporre per lui un ritorno in maglia azzurra: "La massima ambizione di ogni calciatore è arrivare o tornare in".Destro ammette infine di non avere rimpianti riguardo ad una carriera dalla quale, tuttavia, avrebbe potuto ottenere di più: "Tuttavia, se ho agito in un certo modo c’è sempre stato un motivo.se ripenso a tutto ciò che mi è successo e a tante cose che molti non sanno, forse avrei dovuto avere comportamenti diversi, ma solo se fossero stati ragionati. Invece io sono sincero, onesto, non rifletto. Preferisco, perché poi sto bene con me stesso".