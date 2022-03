Scontato il turno di stop impostogli da mister Blessin una settimana fa contro l'Inter, Mattia Destro è pronto per tornare a guidare l'attacco del Genoa.



Il centravanti marchigiano si candida infatti per una maglia da titolare in vista dell'incontro di domenica contro l'Empoli. Una gara che il Grifone deve vincere assolutamente per continuare a cullare sogni-salvezza. Ma per vincere, ovviamente, servono i gol. Quelli che solo Destro, dall'alto delle sue nove realizzazioni stagionali, ha dimostrato di saper garantire in questo campionato ai rossoblù.