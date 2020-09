Il primo gol ufficiale del Genoa nella stagione 2020-21 porta la firma di Mattia Destro. Il centravanti ascolano è stato l'autore della rete con cui il Grifone ha sbloccato la gara odierna con il Crotone dopo appena 7 minuti di gioco.



Un centro che pone fine ad un digiuno realizzativo personale che per l'ex attaccante di Milan e Roma durava da quasi 500 giorni, 478 per essere precisi.



L'ultima esultanza di Destro, prima di oggi, risaliva al 20 maggio 2019, esattamente 16 mesi or sono, quando con la maglia del Bologna firmò il momentaneo 1-2 nella gara poi pareggiata 3-3 in casa della Lazio.