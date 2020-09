Operazioni che fanno bene al bilancio dal momento che potrebbero portare nelle casse rossoblù complessivamente fino a 35 milioni, euro più, euro meno. E che fanno felici anche molto tifosi, spazientiti dall'attesa di un'esplosione tecnica dei due giovani centravanti che ad oggi non si è ancora palesata. Acquistati a peso d'oro a dodici mesi di distanza uno dall'altro,come testimonia un rendimento molto al di sotto delle aspettative. Favilli, in due stagioni fortemente condizionate da guai fisici a ripetizione, ha segnato appena un gol, quello giunto lo scorso gennaio in Coppa Italia contro il Torino. Praticamente la metà di quelli messi a referto da Lerager, che di mestiere fa il mediano e di gare non ne ha giocate poi molte di più. Un po' meglio ha fatto il collega Pinamonti che la rete avversaria l'ha violato in sette occasioni nella sola stagione trascorsa a Pegli. Bottino comunque insufficiente per garantirgli la riconoscenza del popolo e della dirigenza rossoblù.ma anche con diversi rimpianti e con il timore che il destino riservi loro ciò che ha regalato a Ciro Immobile, scacciato in malo modo dal Genoa per diventare re altrove.In attesa di capire se il futuro dei due Andrea rappresenterà un amaro rammarico per i tifosi rossoblù,Tra poco più di 50 ore si tornerà a giocare sul serio. E per il Grifo la sfida con il Crotone sa già di scontro diretto. Una gara a cui i ragazzi di Maran arriveranno con una grossa incognita:Perduti due centravanti potenzialmente titolari in un colpo solo, il reparto avanzato genoano presenta ora un grosso buco nero al suo centro. Al fianco dell'eterno Pandev, come ora l'unico candidato possibile per quella che una volta era la maglia numero 9, è rimasto soltantoBasterà la sua voglia di riscatto ad offrire sufficienti garanzie? Il verdetto lo sapremo domenica alle 17. La speranza è che i rimpianti per i due Andrea non si manifestino già dopodomani...