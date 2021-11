La sfortuna non sembra voler abbandonare il Genoa, il cui organico è stato fin qui letteralmente flagellando da una serie pressoché infinita di guai fisici.



L'ultimo giocatore, in ordine cronologico, ad accusare problemi è Felipe Caicedo che ieri secondo il Secolo XIX nel corso dell'amichevole in famiglia tra la prima squadra di Shevchenko e la Primavera ha lamentato una fastidiosa lombalgia.



Già a inizio stagione l'ecuadoriano si era fermato a causa di un'infiammazione muscolare che lo aveva tenuto lontano dal campo per quasi un mese e mezzo. Questa volta tuttavia il problema sembra ben più lieve e la sua presenza domenica sera contro la Roma non appare per il momento in dubbio.