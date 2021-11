Comincia a rinfoltirsi la truppa a disposizione di Andriy Shevchenko. Malgrado i sei giocatori impegnati fino alla metà della prossima settimana con le rispettive nazionali, il neotecnico del Genoa può sorridere per il recupero di due dei sei infortunati rossoblù.



Da ieri nel gruppo di lavoro si sono infatti rivisti sia Mattia Bani che il brasiliano Hernani ed entrambi potrebbe essere a disposizione per la gara con la Roma di domenica 21. Presto inoltre dovrebbe rivedersi anche Fares, mentre per Maksimovic, Vanheudsen e Cassata bisognerà pazientare ancora un po'.