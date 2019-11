La peggior difesa d'Italia, dalla A alla C; la terz'ultima in Europa.



I 26 gol subiti in undici gare di campionato dal Genoa rappresentano un triste primato per la formazione rossoblù. Con una media di poco inferiore ai due gol e mezzo incassati a partita il Grifone risulta attualmente non solo la difesa più perforata del Belpaese ma anche una delle meno blindate nei maggiori tornei del vecchio continente.



Come detto nessuno in Italia, tra le 100 società professionistiche, ha infatti fatto peggio dei rossoblù. Non solo in A e in B ma neppure nei tre gironi di Serie C, dove peraltro si sono disputati due turni di campionato in più rispetto al massimo torneo e a quello cadetto.



Allargando poi lo sguardo oltre le Alpi le cose non migliorano di molto. Come evidenzia questa mattina il Secolo XIX, tra i principali campionati continentali solamente il Magonza in Bundesliga e il Southampton in Premier League (entrambe appaiate a quota 27 gol subiti) hanno raccolto più palloni in fondo al proprio sacco.



Un rendimento spaventoso e preoccupante che sta affossando in classifica una squadra che da ieri sera dopo la vittoria della Sampdoria a Ferrara, è entrata ufficialmente in zona retrocessione.