Seconda tacca smarcata dall’elenco degli allenamenti della settimana per il Genoa. L’ultima. Quella decisiva. Al "Signorini" concentrazione e focus sul match di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Dopo l’attivazione muscolare, svolta agli ordini del professor Vio, la squadra ha effettuato esercitazioni per reparto, sotto lo sguardo di mister Prandelli, del vice Pin, dell’intero staff tecnico e della dirigenza rossoblù. A chiudere partitella a campo ridotto. E’ continuato il lavoro differenziato per gli indisponibili.