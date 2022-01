A poche ore di distanza dallo sbarco a Genova di Nadiem Amiri, il Genoa piazza un altro colpo in entrata.



Nella tarda serata di ieri il Grifone ha infatti raggiunto l'accordo con il Brondby per l'acquisto a titolo definitivo di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001.



Il giocatore, pagato 3,5 milioni di euro, sarà in Italia nelle prossime ore.